Синоптик Позднякова спрогнозировала усиление мороза на следующей неделе в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 17 и 18 февраля, в Москве вновь будет идти снег, а с понедельника после краткосрочной оттепели морозы начнут усиливаться.
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