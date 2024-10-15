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Испанский стыд - Лисовец в колготках, Лолита полуголая в шубе: Как прошла третья неделя моды в Москве

Испанский стыд - Лисовец в колготках, Лолита полуголая в шубе: Как прошла третья неделя моды в Москве

Интересная жизнь с Vera Star Тут на днях персонаж, который мнит себя главным стилистом всея Руси, выложил очередную порцию фотографий, естественно, с собой любимым в кадре, сопроводив их пометкой «Москва».

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Комментарии
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Алекс Сэм
!
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7 час.
Анастасия Гончарова
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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5 час.
Comandor
Задолбали уроды!
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2 час.

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