Испанский стыд - Лисовец в колготках, Лолита полуголая в шубе: Как прошла третья неделя моды в Москве

Интересная жизнь с Vera Star Тут на днях персонаж, который мнит себя главным стилистом всея Руси, выложил очередную порцию фотографий, естественно, с собой любимым в кадре, сопроводив их пометкой «Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии