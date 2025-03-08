ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Липецкую область

Жители сообщают о громких взрывах и вспышках в небе, особенно на окраинах Липецка.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью 9 марта обратился к жителям региона с сообщением о продолжающейся атаке беспилотных летательных аппаратов.