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Новости Липецка

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ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Липецкую область

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Липецкую область

Жители сообщают о громких взрывах и вспышках в небе, особенно на окраинах Липецка.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью 9 марта обратился к жителям региона с сообщением о продолжающейся атаке беспилотных летательных аппаратов.

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