БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западэнщина вздрогнула, Варшава задумалась: «Герани» в субботу начали жечь «польский коридор»

Западэнщина вздрогнула, Варшава задумалась: «Герани» в субботу начали жечь «польский коридор»

По железнодорожным веткам, которые тянутся от границы до Киева, отработали «Герани» Александр Уральский Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Pres В минувшую пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что очень опасается за транспортные пограничные переходы на украинско-польской границе.

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