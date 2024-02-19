Одни и те же колготки ношу годами. Не рвутся и стрелок нет. Поделюсь способом

Капроновые колготки — это одна из самых частых статей расходов в гардеробе любой женщины. Данный предмет туалета столь недолговечен, то в голове не укладывается, как капроновые колготки могут стоить таких баснословных денег.
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