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Сыгран шестой тур чемпионата Липецкой области по шахматам среди женщин

Сыгран шестой тур чемпионата Липецкой области по шахматам среди женщин

Со стопроцентным результатом на чемпионате Липецкой области по шахматам среди женщин в Липецке идет Полина Ганина после шестого тура 16 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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