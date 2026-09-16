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Царьград

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ТАСС: Женщина в состоянии опьянения попала под машину в Москве

ТАСС: Женщина в состоянии опьянения попала под машину в Москве

15 сентября на Кутузовском проспекте в Москве в 21:10 легковой автомобиль сбил женщину. Пострадавшая была пьяна и переходила дорогу в неположенном месте.

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