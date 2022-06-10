Вооруженные силы России могут снова дойти до Берлина, где и отпразднуют крупную победу. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда Сообщение Президент Польши Дуда заявил, что Россия снова может отпраздновать победу в Берлине появились сначала на .