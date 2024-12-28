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Царьград

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Рахмон: В Таджикистане остро ощущается нехватка учителей русского языка

Рахмон: В Таджикистане остро ощущается нехватка учителей русского языка

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул растущую потребность в учителях русского языка и предложил внедрить его изучение в дошкольное образование.

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Комментарии
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Русский Империалист
Это проблемы кровавого Рахмона ! У нас дефицит 220 тыс учителей и отправлять кровному врагу своих учителей - это безрассудство и преступление: при таком подходе русские школьники останутся без образования. 😡🇷🇺
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17 час.

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