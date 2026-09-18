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Ивановские новости

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В Ивановской области к 15:00 проголосовали более 117 тысяч избирателей

В Ивановской области к 15:00 проголосовали более 117 тысяч избирателей

На выборах в Ивановской области к 15:00 18 сентября проголосовали более 117 тысяч человек, явка составила 15,73%.

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