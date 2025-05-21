Захарова описала поведение украинской делегации в Стамбуле: "цирковая гастроль"

По её словам, после предложения Путина возобновить переговоры началось "шоу безумных клоунов".Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку поведению украинской делегации на переговорах в Стамбуле.
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