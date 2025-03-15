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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Allwyn заработал 8,79 млрд евро за 2024 год. Лотерейный оператор в феврале стал официальным партнером «Формулы-1»

Лотерейный оператор Allwyn отчитался о доходах за 2024 год. Годовой доход компании достиг 8,79 млрд евро.

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