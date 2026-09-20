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Фицо заявил, что Словакия не отправит военных против России

Фицо заявил, что Словакия не отправит военных против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что при его правительстве словацкие военнослужащие не будут направлены за пределы страны для участия в боевых действиях против России или других государств под выдуманным предлогом.

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