Ревва родился в Донецк в 1974 году.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Родившийся в Донецке комик Александр Ревва получил российское гражданство.
Александр Ревва получил гражданство РФ
Комментарии
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Tania Еременко
Да, у этого пирожкова не юмор, а одна пошлость и цинтзм.
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11 час.
ИЛ
Игорь Лукьянов
Этот вопрос надо Пескову задать. Он наверняка знает. Может еще и посодействовал.
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11 час.
VГ
Vova Гарин
Пидорасы кремлёвские о чём думали?врага обратно приютили
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2 час.
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