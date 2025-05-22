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  • Vova Гарин
    Пидорасы кремлёвские о чём думали?врага обратно приютилиАлександр Ревва п...
  • Игорь Лукьянов
    Этот вопрос надо Пескову задать. Он наверняка знает. Может еще и посодействовал.Александр Ревва п...
  • Tania Еременко
    Да, у  этого пирожкова не юмор, а одна пошлость и цинтзм.Александр Ревва п...

Александр Ревва получил гражданство РФ

Александр Ревва получил гражданство РФ

Ревва родился в Донецк в 1974 году.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Родившийся в Донецке комик Александр Ревва получил российское гражданство.

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Комментарии
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Tania Еременко
Да, у  этого пирожкова не юмор, а одна пошлость и цинтзм.
Ответить
11 час.
ИЛ
Игорь Лукьянов
Этот вопрос надо Пескову задать. Он наверняка знает. Может еще и посодействовал.
Ответить
11 час.
Vova Гарин
Пидорасы кремлёвские о чём думали?врага обратно приютили
Ответить
2 час.
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