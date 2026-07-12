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NewsOne

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Вернулся из Киева и умер. Линдси Грэм* скончался после встречи с Зеленским

Вернулся из Киева и умер. Линдси Грэм* скончался после встречи с Зеленским

В Соединенных Штатах скончался сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм – главный "ястреб" американской политики, который являлся непосредственным организатором нападения на Иран, требовал захватить Кубу, удушить Китай и активно продвигал "адские" антироссийские санкции.

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Комментарии
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n
nyha
Бог!!! шельму метит...
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4 н.