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´Белшина´ на угольном форуме.

´Белшина´ на угольном форуме.

С 7 по 10 июня на площадке выставочного комплекса ´Кузбасская ярмарка´ в Новокузнецке прошла XXX специализированная выставка технологий горных разработок ´Уголь России и Майнинг´.

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