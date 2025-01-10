"Финам" повысит комиссию за вывод с брокерского счета долларов и тенге до 3%

Инвестиционная компания "Финам" поднимет комиссию за перевод долларов, евро и казахских тенге с брокерского счета во все банки до 3%, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение компании, разосланное в личные кабинеты клиентов.
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