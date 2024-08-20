Страна и люди
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Страна и люди

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Суд рассмотрит продление ареста четверым фигурантам дела о «Крокусе»

Суд рассмотрит продление ареста четверым фигурантам дела о «Крокусе»

Еще четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» могут продлить арест. Сегодня, в 12.00 состоится заседание Басманного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

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