Суд рассмотрит продление ареста четверым фигурантам дела о «Крокусе»

Еще четверым обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» могут продлить арест. Сегодня, в 12.00 состоится заседание Басманного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения.
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