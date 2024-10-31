В Петербурге руководителя финансовой пирамиды обвинили в хищении 78 млн рублей

В Северной столице прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, глава местного кредитного кооператива забрал у почти сотни вкладчиков в общей сумме 78 млн рублей.
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