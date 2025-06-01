Андрей Соколов СВР заявила, что сербы поставляют Украине снаряды Сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине, заявило 29 мая пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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