Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А есть ли у России друзья?

А есть ли у России друзья?

Андрей Соколов СВР заявила, что сербы поставляют Украине снаряды Сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине, заявило 29 мая пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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