В ночь на 18 июля в Калужской области уничтожили 4 БПЛА

В ночь на 18 июля Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над территориями Тарусского, Боровского, Жуковского и Перемышльского муниципальных округов.
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