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Протест НАТО: Россия «глушит» военные спутники.

Протест НАТО: Россия «глушит» военные спутники.

Дипломатическая истерика НАТО — после протестов США по теме блокировки военных спутников Россией, к хору подключились и голоса НАТО — включая генсека Столтенберга.

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Комментарии
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Гарий Щерба
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11 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А, что не побеждали?! Какой вы 59, так- 6 пендосовская!!!
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10 час.
Сергей Бессонов
&quot;Протест НАТО: Россия «глушит» военные спутники&quot;. Действительно идиоты или прикидываются,  бьют по нашим складам, штабам, по стратегическим объектам, по ЗАЭС дальнобойными ракетами наводящимися со спутников, по городам ДНР и ЛНР бьют кассетными боеприпасами и ещё заявляют протесты, что мы мешаем им это делать, воздействуя на спутники. Да мы должны были уже давно сбросить с орбиты всю американскую группировку космических  станций наблюдения и наведения, обслуживающую ВСУ Украины, т.к. спутники, ракеты, РСЗО, обеспечивают или осуществляют  прямое вооружённое нападении на территорию РФ, на её граждан, а  в соответствии с нашей военной доктриной, агрессия  должна быть пресечена. Неважно где, кто и в какой униформе нажимает кнопку &quot;ПУСК&quot;, запуская боевую ракету по России. А что бы завопили, сделали США, если бы некие латиноамериканские &quot;повстанцы&quot; нанесли бы ракетный удар по территории штатов.
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5 час.

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