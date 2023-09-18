Сергей Бессонов

"Протест НАТО: Россия «глушит» военные спутники". Действительно идиоты или прикидываются, бьют по нашим складам, штабам, по стратегическим объектам, по ЗАЭС дальнобойными ракетами наводящимися со спутников, по городам ДНР и ЛНР бьют кассетными боеприпасами и ещё заявляют протесты, что мы мешаем им это делать, воздействуя на спутники. Да мы должны были уже давно сбросить с орбиты всю американскую группировку космических станций наблюдения и наведения, обслуживающую ВСУ Украины, т.к. спутники, ракеты, РСЗО, обеспечивают или осуществляют прямое вооружённое нападении на территорию РФ, на её граждан, а в соответствии с нашей военной доктриной, агрессия должна быть пресечена. Неважно где, кто и в какой униформе нажимает кнопку "ПУСК", запуская боевую ракету по России. А что бы завопили, сделали США, если бы некие латиноамериканские "повстанцы" нанесли бы ракетный удар по территории штатов.