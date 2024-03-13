На западе Тут давеча с одни грузином в споре схлестнулся. Просто для понимания: человек живёт в собственном трёхэтажном особняке под Москвой, в Египте, куда он, как и я, приезжает на зимовку, у него прикуплены апартаменты.
Пашинян: "Россия не оправдала наших ожиданий"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СО
Сергей О
Смотришь на эту таблицу и так охотно назад в СССР блядь
Ответить
8 час.
Сергей Кочегаров
"Братьев" кормить?
Ответить
4 час.
Сергей Кочегаров
Зато Макрон оправдал. И надежды армян и надежды хохлов... Вы только вглядитесь как Миколка и Зеля с Макароном обнимаются, как друг другу в глаза глядят. Ну точно голуб...ки. А русский медведь он чо, он так не приголубит, он и ребра сломать может. Короче, Микола прав: Россия не оправдала его ожиданий.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии