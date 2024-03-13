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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пашинян: "Россия не оправдала наших ожиданий"

Пашинян: "Россия не оправдала наших ожиданий"

На западе Тут давеча с одни грузином в споре схлестнулся. Просто для понимания: человек живёт в собственном трёхэтажном особняке под Москвой, в Египте, куда он, как и я, приезжает на зимовку, у него прикуплены апартаменты.

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Комментарии
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СО
Сергей О
Смотришь на эту таблицу и так охотно назад в СССР блядь
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8 час.
Сергей Кочегаров
&quot;Братьев&quot; кормить?
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4 час.
Сергей Кочегаров
Зато Макрон оправдал. И надежды армян и надежды хохлов... Вы только вглядитесь как Миколка и Зеля с Макароном обнимаются, как друг другу в глаза глядят. Ну точно голуб...ки. А русский медведь он чо, он так не приголубит, он и ребра сломать может. Короче, Микола прав: Россия не оправдала его ожиданий.
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4 час.

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