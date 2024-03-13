Пашинян: "Россия не оправдала наших ожиданий"

Сергей Кочегаров

Зато Макрон оправдал. И надежды армян и надежды хохлов... Вы только вглядитесь как Миколка и Зеля с Макароном обнимаются, как друг другу в глаза глядят. Ну точно голуб...ки. А русский медведь он чо, он так не приголубит, он и ребра сломать может. Короче, Микола прав: Россия не оправдала его ожиданий.