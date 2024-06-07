Экономическое партнерство между Египтом и Россией: обмен продовольствием и трансформациями Ирэн ОрлонскаяВ начале лета текущего года в России были замечены значительные изменения в сфере торговли с Египтом.
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