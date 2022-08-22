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СМИ: Индия и Россия вскоре могут взаимно признать платежные системы друг друга

Карты российской платежной системы «Мир» могут вскоре начать принимать в банкоматах и торговых терминалах в Индии.

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