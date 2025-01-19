В Совфеде РФ заявили о необходимости ликвидации Зеленского для победы в СВО

Владимир Елкин

До наших депутатов только на конец третьего года войны начало доходить, что уничтожать бандеровщину нужно с ликвидации вершины гнойника! Зеленские, залужные....прочая мразь должны прятаться от возмездия, а не красоваться на Крещатике с представителями "мелкобритов" или ещё кого бы то ни было! А не поздно спохватились? За это время из-за действий скоморохской банды столько погибло русских людей с обеих сторон!!! А вроде в наших властных структурах полных идиотов не наблюдается!