Рогозин призвал ликвидировать Зеленского Для окончания специальной военной операции (СВО) на Украине нужно ликвидировать Владимира Зеленского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
В Совфеде РФ заявили о необходимости ликвидации Зеленского для победы в СВО
Комментарии
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Владимир Елкин
До наших депутатов только на конец третьего года войны начало доходить, что уничтожать бандеровщину нужно с ликвидации вершины гнойника! Зеленские, залужные....прочая мразь должны прятаться от возмездия, а не красоваться на Крещатике с представителями "мелкобритов" или ещё кого бы то ни было! А не поздно спохватились? За это время из-за действий скоморохской банды столько погибло русских людей с обеих сторон!!! А вроде в наших властных структурах полных идиотов не наблюдается!
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13 час.
Галина Малыхина
Ой и визгу будет!
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8 час.
Геннадий Бережнов
Он живёт благодаря позиции Путина!
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6 час.
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