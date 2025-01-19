Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Совфеде РФ заявили о необходимости ликвидации Зеленского для победы в СВО

В Совфеде РФ заявили о необходимости ликвидации Зеленского для победы в СВО

Рогозин призвал ликвидировать Зеленского Для окончания специальной военной операции (СВО) на Украине нужно ликвидировать Владимира Зеленского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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Комментарии
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Владимир Елкин
До наших депутатов только на конец третьего года войны начало доходить, что уничтожать бандеровщину нужно с ликвидации вершины гнойника! Зеленские, залужные....прочая мразь должны прятаться от возмездия, а не красоваться на Крещатике с представителями &quot;мелкобритов&quot; или ещё кого бы то ни было! А не поздно спохватились? За это время из-за действий скоморохской банды столько погибло русских людей с обеих сторон!!! А вроде в наших властных структурах полных идиотов не наблюдается!
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