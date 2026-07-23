Основной проблемой эксплуатации российских Superjet 100 после установки отечественных двигателей ПД-8 вместо SaM146 могут остаться вовсе не силовые установки, а десятки других импортных компонентов.
ПД-8 — не выход: бывший аудитор Airbus назвал проблему «Суперджета»
Комментарии
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Alex Nемо
Да нет там никакой диверсии. Обыкновенный распил бюджетных средств! А вот то что уничтожили практически все ведущие авиационные КБ, под предлогом универсализации и оптимизации, это точно действия направленые на ослабление России!
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1 м.
Алексей Леонтьев
ПОЗВОНИЛ ПРИЯТЕЛЮ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР А/К , ПРОЧИТАЛ ЕМУ. ОН ПОДТВЕРДИЛ. ВСЁ ПРАВИЛЬНО.
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1 м.
Alex Nемо
Могли бы уже и понять что я никогда не использую не проверенную информацию.
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1 м.
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