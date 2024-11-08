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Дату абсолютного рекорда мороза в -51 градус назвали в Новосибирске

Дату абсолютного рекорда мороза в -51 градус назвали в Новосибирске

Климатическая зима в Новосибирской области длится 130 дней, за которые бывают аномальные морозы и оттепели.

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