Аналоги WD‑40: как выбирать?

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос: – Почему популярные универсальные смазки носят схожие названия – WD‑40, AV‑40, HG‑40?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:– Родоначальником подобных смазок стала «вэдэшка» – WD‑40.
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