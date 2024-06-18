Yonhap: военные КНДР понесли потери на границе с Южной Кореей из-за мин

Военнослужащие КНДР понесли потери ранеными или убитыми в результате взрывов мин в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов южнокорейских войск.
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