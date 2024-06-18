Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Не так давно читал на сайте, что ни один БПЛА УкРуинсих бандформирований(ВСУ) до наших объектов недолетает. Долетел. ...МЧС: пожар в резе...
  • Evgeni Velesik
    Никто никого не запугивал, а поставить на колени и тем более расчленить Россиию на 200 государств не получится и у Рю...МИД Италии: не по...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Крыса мустахуй сбежал🤣🤣🤣🤣🤣Один из инициатор...

Yonhap: военные КНДР понесли потери на границе с Южной Кореей из-за мин

Yonhap: военные КНДР понесли потери на границе с Южной Кореей из-за мин

Военнослужащие КНДР понесли потери ранеными или убитыми в результате взрывов мин в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов южнокорейских войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх