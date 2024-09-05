Трамп пообещал не запрещать TikTok в США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый от республиканцев кандидатом на очередные выборы главы Белого дома, обещает в случае своей победы не запрещать в стране приложение для коротких видео TikTok.
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