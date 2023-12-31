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Анатолий Локоть принёс соболезнования семьям погибших при обстреле в Белгороде

Анатолий Локоть принёс соболезнования семьям погибших при обстреле в Белгороде

Уходящий с поста мэр Новосибирска назвал атаку ВСУ актом терроризма.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ранее объявивший об уходе со своего поста, выразил соболезнования жителям Белгорода, подвергшимся обстрелу со стороны украинских боевиков в канун Нового года.

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