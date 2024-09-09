На Ямале начали работать мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений

На Ямале впервые заработали мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений. Пять автомобилей, оборудованных камерами, будут собирать сведения о нарушениях ПДД в автоматическом режиме во время движения в транспортном потоке.
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