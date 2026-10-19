Каждый, кто хоть раз ехал в поезде дальнего следования, помнит этот ритуал: мерный стук колес, позвякивание ложечки и проводник, несущий по узкому коридору стаканы в ажурных металлических оправах.
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