Суд в Перми отправил многодетного отца в колонию за домогательства к девочке

В Перми суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего Абдулложона Абдуллоева. Многодетного отца, бывшего преподавателя биологии признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», рассказал адвокат.
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