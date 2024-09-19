245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

– Зачем тут иероглифы, это серый импорт? – интересовался клиент в автосалоне, где я брал на тест.– Нет, это официальные поставки, получен ОТТС, есть заводская гарантия, центральный склад запчастей – всё как у людей.
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