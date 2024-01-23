В ГД хотят ввести уголовное наказание за катание на привязанных к авто тюбингах

РИАМО - 23 янв. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести наказание за катание на привязанных к автомобилям тюбингах с детьми и иные действия, сопряженные с созданием угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних, сообщает RT.
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