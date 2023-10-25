Генсек ООН Гутерриш заявил, что мир находится «на краю пропасти»

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время мир находится «на краю пропасти».Соответствующее заявление глава международной организации обнародовал на своей официальной странице в соцсети X (бывшая Twitter) в 78-ю годовщину вступления в силу Устава ООН.