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Генсек ООН Гутерриш заявил, что мир находится «на краю пропасти»

Генсек ООН Гутерриш заявил, что мир находится «на краю пропасти»

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время мир находится «на краю пропасти».Соответствующее заявление глава международной организации обнародовал на своей официальной странице в соцсети X (бывшая Twitter) в 78-ю годовщину вступления в силу Устава ООН.

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