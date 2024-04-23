Врачи помогли 103-летней Надежде Строгоновой справиться с болезнью

Она прошла лечение в больнице Святого Георгия Из больницы Св. Георгия после успешного лечения выписана Почетный гражданин Санкт-Петербурга, знаменитая блокадная учительница Надежда Строгонова Как сообщили в больнице, пациентку в возрасте 103 лет в удовлетворительном состоянии выписали после лечения из больницы Святого Великомученика Георгия.