Почти 40% подростков зарабатывают самостоятельно

Почти 40% подростков в возрасте от 14 до 18 лет уже имеют опыт самостоятельного заработка. Чаще всего первые деньги нужны им для развлечений и повседневных расходов, а реже — для накоплений на крупную покупку.
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