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Царьград

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Мэр Томска открыл две заправки без очереди для школьных автобусов

Мэр Томска открыл две заправки без очереди для школьных автобусов

С 1 сентября в Томске увеличится пассажиропоток. По указанию мэра Дмитрия Махини организованы две новые заправки для школьных автобусов на дизеле и газе.

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