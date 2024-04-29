Маск назвал безумием переговоры Киева и США о поддержке ВСУ на 10 лет

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Новые переговоры Украины и Вашингтона об оказании поддержки Киеву на следующие десять лет являются безумием, заявил американский миллиардер Илон Маск на своей Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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