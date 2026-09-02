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Мост в никуда: как Латвия «закопала» миллионы евро в Даугаву

Мост в никуда: как Латвия «закопала» миллионы евро в Даугаву

Еврокомиссия расторгает договор на 51,5 млн евро, выделенный на строительство моста через Даугаву в рамках проекта Rail Baltica.

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