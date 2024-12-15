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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-глава ФХБ Басков о матче Беларуси и «России 25»: «Играй мы при другом судействе, и счет, и расклад по игре был бы другой»

Сборная Беларуси проиграла команде России на Кубке Первого канала (3:4 ОТ). Российская команда уступила сопернику по броскам в створ – 20:26, Беларусь получила шесть малых штрафов против одного у оппонента.

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