В Госдуме назвали проблему квадроберов больше не актуальной — ТАСС. КСТАТИ Что-то о квадроберах уже давно ничего не слышно.
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В Госдуме назвали проблему квадроберов больше не актуальной — ТАСС. КСТАТИ Что-то о квадроберах уже давно ничего не слышно.