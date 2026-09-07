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5 советских продуктов, которые исчезли вместе со страной

5 советских продуктов, которые исчезли вместе со страной

«Докторская» никуда не делась. Сырок «Дружба» тоже жив. «Байкал» стоит в магазине, а иваси после долгого перерыва снова ловят у российских берегов.

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