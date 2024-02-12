Алина Джанабаева раскрыла свое семейное положение после слухов о разводе с Меладзе

Алина Джанабаева и Валерий Меладзе теперь довольно редко ведут свои социальные сети. Всему виной СВО, которое очень сильно помешало политическому мнению певца и солистки группы «ВИА Гра» Недавно в сети у Алины появилось новое фото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии