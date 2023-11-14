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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион мира по спортивной рыбалке Артур Билан отказался возвращаться на Украину после чемпионата мира в Италии

После чемпионата мира по уличной рыбалке, который прошел в Италии, Артур Билан покинул расположение национальной команды и решил остаться в Европе.

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