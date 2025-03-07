Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным

Boris Borisov

Алексей ты хоть понимаешь ,что ты мерзость , скот , мразь ! (Кто не в курсе читайте посты этого ублюдка по всему "миртесен ") Что тебе Беларусь сделала , что тебя корёжит даже от написания Республики ?Впрочем , у кого я спрашиваю ... что можно услышать от скота , кроме мычания .... ....