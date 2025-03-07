США, похоже, не оставляют попыток выйти на мирные переговоры по украинскому вопросу с Россией единым фронтом – вместе с Украиной и Еврсоюзом.
Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным
Комментарии
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Boris Borisov
Алексей ты хоть понимаешь ,что ты мерзость , скот , мразь ! (Кто не в курсе читайте посты этого ублюдка по всему "миртесен ") Что тебе Беларусь сделала , что тебя корёжит даже от написания Республики ?Впрочем , у кого я спрашиваю ... что можно услышать от скота , кроме мычания .... ....
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20 час.
Алексей Тан
А почему лукавый Крым не признал Российским???.... не потому ли, что весь мир еврейский... НЕ признал этого??!... А "батька" в СТАЕ.
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18 час.
Boris Borisov
Лёша, бессмысленно с тобой общаться.
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16 час.
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