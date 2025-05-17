Посол Копыркин осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал заявление бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении, начальника командно-штабного института военной академии Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне попыткой надругательства над памятью воевавших против нацистской Германии.
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